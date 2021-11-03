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الشيخ خطيب: ندعو السعودية الى التراجع عن قرارها

الشيخ خطيب: ندعو السعودية الى التراجع عن قرارها
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ، الشيخ ​علي الخطيب "اننا حريصون على اقامة اطيب العلاقات مع الدول العربية ولاسيما المملكة العربية السعودية وندعو السعودية الى التراجع عن قرارها".

العالم_لبنان

وقال لا احد في لبنان يريد قطع العلاقات مع السعودية وكنا ننتظر دعمها ووقوفها الى جانب لبنان وخاصة ان اتفاق الطائف الذي اوقف الحرب الاهلية يحمل اسم مدينة سعودية، لكننا فوجئنا بالقرار الذي لم يكن له مبرراته.

واشار إلى ان إسرائيل لا تزال محتلة لاراض لبنانية وتخترق الخط الازرق وتنتهك الاجواء اللبنانية والحدود البحرية، فيما تكتفي الامم المتحدة بتسجيل هذه الانتهاكات دون اجراءات رادعة تمنع العدوان الاسرائيلي الذي تعرض للاعتداء الصهيوني منذ العام 1948 وارتكبت مجازر وصمد اللبنانيون في اراضيهم، ولم تنفذ الامم المتحدة قراراتها واهمها 425 ولم ينفذ ولكن لبنان فرض تطبيق القرار بمقاومته وحرر ارضه عام 2000.

وجاء موقف خطيب خلال استقبل ​ ظهر اليوم في مقر المجلس منسقة الامم المتحدة في لبنان ​يوانا فرونتسكا​ وجرى التباحث في تطورات لبنان والمنطقة.

ورحب الشيخ الخطيب بالمنسقة فرونتسكا في مقر المجلس الحريص على تعزيز تعاون لبنان مع الامم المتحدة والدول الصديقة والشقيقة بما يسهم في خروج لبنان من الازمة الحالية، املاً ان تساعد الامم المتحدة اللبنانيين على تخطي الازمة الاقتصادية والصحية والتربوية، ولا سيما اننا مقبلون على فصل الشتاء وعام دراسي جديد.

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