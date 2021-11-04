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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: أكرر دعوتي وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف وتغليب المصلحة الوطنية
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: تصريحات قرداحي أدخلت لبنان في محظور المقاطعة من قبل السعودية ودول مجلس التعاون
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: لا يمكن لأي فريق لبناني أن يختصر البلاد بمفرده
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: لا تدار البلاد بلغة التأجيج والمكابرة ومخطئ من يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بالتصعيد
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: اجراء الانتخابات هو الاستحقاق الأبرز الذي سيحدد الاتجاه الفعلي للبنان لبعد أحداث 17 تشرين 2019
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: لن نترك طاولة المحادثات ولن نذعن في مواجهة الابتزاز وسنسعى لالغاء الحظر وافشاله
اللواء سلامي: مقاتلونا ذهبوا للدفاع عن ايران على خطى قاسم سليماني
اللواء سلامي: جنودنا درسوا كافة الاحتمالات بشأن السيطرة على ناقلة النفط
اللواء سلامي: الاميركيون يدافعون في بعض الاماكن عن الارهاب وفي اماكن اخرى عن القرصنة
اللواء سلامي: نحن لم ولن نسعى وراء الحرب لكننا لن نتردد في الدفاع عن مصالحنا
الهجمة السعودية على لبنان
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الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش
تناولت هذه الحلقة من برنامج انقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع الهجمة السياسية التي تقودها السعودية ضد لبنان بهدف تشديد الحصار عليه في ظل الازمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان.
العالم
-
انقلاب الصورة
تصنيف :
انقلاب الصورة
برامج
كلمات دليلية :
انقلاب الصورة
الهجمة السعودية على لبنان
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انقلاب الصورة
الهجمة السعودية على لبنان
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٠
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