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الهجمة السعودية على لبنان

الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج انقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع الهجمة السياسية التي تقودها السعودية ضد لبنان بهدف تشديد الحصار عليه في ظل الازمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان.

العالم - انقلاب الصورة

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