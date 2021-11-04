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شاهد.. ايران تحتفل بذكرى اقتحام وكر التجسس الامريكي

الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

وتحتفل الجمهورية الاسلامية الايرانية في ايران باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي بمناسبة الذكرى السنوية لاستيلاء الطلبة الايرانيين على السفارة الامريكية في طهران بعد انتصار الثورة عام الف وتسعمئة وتسعة وسبعين والتي باتت تعرف بوكر التجسس في المنطقة.

العالم - ايران


قبل اثنين واربعين عاما وفي مثل هذا اليوم الواقع في الرابع نوفبر/ تشرين الثاني من العام الف وتسعمئة وسبعة وتسعين من القرن المنصرم قام الطلبة الجامعيون الإيرانيون بالإستيلاء على السفارة الأمريكية المعروفة بوكر التجسس الامريكي في المنطقة احتجاجًا على مؤامرات أمريكا العديدة ضد الثورة الإسلامية الإيرانية. وعثر الطلاب داخل السفارة على وثائق تثبت ان السفارة كانت مركزَ القيادةِ للمخابراتِ الاميركية لكلِ الشرقِ الاوسط، ومن خلال هذه الوثائق تمكن قيادة الثورة انذاك من تفكيك شبكةِ التجسسِ في كلِ المنطقة.


وقد نشرت الوثائق الخاصة التي عثر عليها في وكر التجسس الأمريكي في أكثر من خمسين مجلداً ،وكشفت الستار عن أسرار التجسس والتدخل السافر لأمريكا في ايران ودول مختلفة في العالم.


ونشرت الوثائق بناءً على دعوة قائد الثورة الامام الخميني (رض) بهدف فضح كل ما قامت به امريكا والاستكبار العالمي، مما ساهم وبشكل كبير في اندفاع الناس، اكثر فأكثر، للوقوف بوجه الهجمة الشرسة التي واجهتها الثورة الاسلامية.

ويحيي الشعب الإيراني المناسبة كل عام، تحت اسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي عبر إقامة المسيرات المليونية في كل أنحاء البلاد، معلنًا رسالة الثورة الإسلامية أي " إستقلال، حرية وجمهورية إسلامية".

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شاهد.. ايران تحتفل بذكرى اقتحام وكر التجسس الامريكي