السعودية والإمارات تسحب قواتها من شبوة والمهرة

العالم - المشهد اليمني

ويلقي برنامج "المشهد اليمني" الضوء على ما اكدته ان الامارات ايضا قامت بسحب جنودها وقواتها من معسكر العلم بالمحافظة وانها بدأت الانسحاب بشكل كامل من ميناء بلحاف النفطي.

كما يتطرق برنامج "المشهد اليمني" الى ما ذكرته وسائل اعلام اخرى انسحاب القوات السعودية من مناطق عدة في محافظة المهرة وقيامها باخراج عتاد عسكري كبير من مارب ونقله الى منفذ الوديعة.

ويبحث البرنامج في هذه التطورات في ظل التقدم الكبير للقوات اليمنية التي اصبحت تطوق مدينة مارب من ثلاثة اتجاهات. ويعتقد العديد من المحللين ان قوى العدوان بدات تلملم اوراقها وتهرب من اليمن بعد الهزائم التي تلقتها في عدة محاور.

كما يناقش برنامج"المشهد اليمني" فيما يعتقده اخرون ان التحركات السعودية والاماراتية الاخيرة تاتي في اطار مساعي دول العدوان الى تقسيم اليمن من خلال دعم بعض المليشيات المرتبطة بها للسيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية والنفطية، وماهو تاثير تحرير مدينة مارب على تواجد القوات الاجنبية في اليمن؟

ضيوف هذه الحلقة:

- الخبير العسكري من صنعاء العميد عابد الثور.

- الاعلامي اليمني من بيروت علي الدرواني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...