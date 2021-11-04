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أوبك+ يقرر الاستمرار في زيادة إنتاج النفط في ديسمبر

أوبك+ يقرر الاستمرار في زيادة إنتاج النفط في ديسمبر
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

قررت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" الخميس الاستمرار في زيادة إنتاجها للنفط بشكل معتدل مع 400 ألف برميل في اليوم في كانون الأول/ديسمبر، رغم إصرار الدول المستهلكة على زيادة أكبر للجم ارتفاع الأسعار.

العالم ـ أوروبا

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط في بيان نُشر بعد قمة جمعت أعضاءها الـ13 وحلفاءهم العشرة في إطار تحالف "أوبك+"، أن الإنتاج الشهري للتحالف "سيُرفع إلى 400 ألف برميل في اليوم لشهر كانون الأول/ديسمبر".

واختار الوزراء الـ23 الذين اجتمعوا عبر تقنية الفيديو الالتزام بخارطة الطريق التي وضعوها في 18 تموز/يوليو.

وهذه الاستراتيجية التي تصبّ في مصلحة الدول المنتجة، تترك في الوقت الراهن أكثر من أربعة ملايين برميل تحت الأرض كل يوم.

وكانت الشكوك لا تزال تراود مراقبي السوق، إلا أن أعضاء أوبك+ ألمحوا إلى مؤشرات عدة في هذا الاتجاه في الأيام الأخيرة.

وتجاهل أعضاء أوبك+ دعوات الدول المنتجة وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة أكبر في الإنتاج.

وبعد القرار ارتفعت الأسعار في السوق التي كانت متوترة منذ مطلع الأسبوع. فقد سجّل سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,31% وبلغ 81,11 دولاراً وكذلك برميل خام برنت بنسبة 0,71% وبلغ 82,57 دولاراً.

وأعلنت منظمة أوبك على موقعها الإلكتروني أن الاجتماع الجديد لتحالف أوبك+ سيُعقد في الثاني من كانون الأول/ديسمبر.

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