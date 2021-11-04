المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يلتقي وزير الخارجية العماني

العالم-عمان

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللقاء يأتي في سياق مواصلة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الصراع في اليمن وتبادل عدد من الأفكار والتشاور نحو آخر المستجدات والمعطيات ذات الصلة.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية الشيخ "خليفة بن علي الحارثي" ورئيس دائرة مكتب الوزير السفير "خالد بن هاشل المصلحي" وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، كما حضرتها السفيرة الأمريكية لدى عمان "ليزلي تسو".

وتحظى سلطنة عُمان، جارة اليمن، بعلاقات جيدة مع مختلف أطراف النزاع اليمني، ما جعل المجتمع الدولي يعول عليها كثيراً في التوسط لحل الأزمة.