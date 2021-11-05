مأرب ترحب بمادرة السيد الحوثي بإطلاق سراح اسراها

العالم - اليمن

وعبرت قيادة السلطة المحلية في بيان، عن الشكر والعرفان للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي على هذه المبادرة الإنسانية في العفو عن الأسرى المغرر بهم، تقديراً لمشائخ ووجهاء مديرية العبدية وجميع الأحرار من أبناء مأرب.

وأشارت إلى أن مبادرة الإفراج عن الأسرى سبقتها خطوات وإجراءات عديدة وجه بها السيد الحوثي والقيادة السياسية ، سهلت للمئات من أبناء المحافظة المغرر بهم في صفوف العدوان السعودي، العودة إلى حضن الوطن بعد أن لمسوا قيم التسامح والعفو والإخاء ويعيشون في مناطقهم بحرية وأمان.

ودعت قيادة السلطة المحلية، المخدوعين في صفوف العدوان لاغتنام قرار العفو العام والعودة إلى صف الوطن والعيش بأمان وسلام في مناطقهم، وسيتم منحهم كامل حقوق المواطنة.

وأهابت بالنازحين نتيجة ظروف العدوان والاحتلال العودة إلى مناطقهم وقراهم، مؤكدة أن المديريات المحررة تشهد استقراراً أمنياً.