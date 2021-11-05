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توقف معظم وحدات التوليد في محطات الطاقة الحرارية بأوكرانيا

توقف معظم وحدات التوليد في محطات الطاقة الحرارية بأوكرانيا
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

قال إيفان كرولكو النائب الأول لرئيس لجنة الميزانية بالبرلمان الأوكراني، إنه مع حلول 4 نوفمبر، كان أكثر من نصف وحدات الطاقة في محطات التوليد الحرارية في أوكرانيا، متوقفا عن العمل.

العالم - أوروبا

وأضاف كرولكو، في حديث تلفزيوني: "لتوليد الكهرباء تعمل في بلادنا، 88 وحدة طاقة في المحطات الحرارية. اليوم، يجري تشغيل 37 منها. وتبقى متوقفة عن العمل 51 وحدة، ونصفها لا يعمل بسبب عدم توفر الوقود".

ووفقا له، توقفت عن العمل يوم أمس محطة "تريبولسكايا" الحرارية التي تعتبر من أضخم محطات التوليد في مقاطعة كييف، بسبب انخفاض إمدادات الفحم إلى الحد الأدنى.

وحذر النائب من أن "هذه مشكلة خطيرة. ما الذي سنفعله إذا تسبب نقص الكهرباء، بقطع التيار عن المؤسسات الحيوية، بما في ذلك المستشفيات".

وأضاف البرلماني، أن السلطات في "الدول المحترمة" تبدأ عادة في مثل هذه الحالات بالعمل لحل هذه المشاكل.

في وقت سابق، ذكرت شركة "أوكر إينرغو" أن أوكرانيا اضطرت لاستخدام المساعدة الطارئة من منظومة الطاقة في بيلاروس، واستجرت حوالي 3500 ميغاوات/ ساعة.

في نهاية سبتمبر، أعلن وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، أن بلاده لم تنفذ بالكامل خطط تكديس احتياطيات الفحم لموسم التدفئة وتعتزم زيادة إنتاجه محليا وكذلك استيراده. لكن رئيس الوزراء دينيس شميغال، شدد بعد ذلك على أن أوكرانيا مستعدة تماما لموسم التدفئة وسط أزمة الطاقة في أوروبا، وستنعم البلاد بأكملها بالدفء في الشتاء المقبل.

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