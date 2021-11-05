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الأميركيتان
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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: مسلحو "فيلق الشام" الموالي لتركيا يختطفون 13 مواطناً من أهالي قرية إسكان الواقعة أقصى جنوب عفرين بريف حلب الشمالي في سورية
مصادر فلسطينية: الاحتلال يمنع أعدادًا كبيرة من أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى ويجبرهم على العودة
تلفزيون السودان : قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة حمدوك
الحكومة الاثيوبية تعلن أنها لن تتراجع في الحرب ضد جبهة تحرير شعب تيغراي
اللجنة الوزارية لأوبك تقرر الاستمرار في زيادة إنتاج النفط مع 400 ألف برميل باليوم في ديسمبر
الحكومة الاثيوبية تعلن أنها لن تتراجع في الحرب ضد جبهة تحرير شعب تيغراي
اللجنة الوزارية لأوبك تقرر الاستمرار في زيادة إنتاج النفط مع 400 ألف برميل باليوم في ديسمبر
الكتلة البرلمانية لحزب الله تجدد دعمها لوزير الإعلام اللبناني وتقول إن السعودية تفتعل أزمة
وزير الإعلام اللبناني يقول إنه لن يستقيل ولم يغير موقفه
كلمة للأمين العام لحزب الله الخميس المقبل
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الخميس المقبل عند الثالثة عصرًا بتوقيت بيروت.
العالم-فلسطين
ويتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم شهيد حزب الله .
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
لبنان
العالم
كلمات دليلية :
السيد حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله
يوم شهيد
يوم شهيد حزب الله
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