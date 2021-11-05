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كلمة للأمين العام لحزب الله الخميس المقبل

كلمة للأمين العام لحزب الله الخميس المقبل
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الخميس المقبل عند الثالثة عصرًا بتوقيت بيروت.

العالم-فلسطين

ويتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم شهيد حزب الله .

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