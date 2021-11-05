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تحالف المتمردين الجديد يتعهد بإسقاط حكومة أبي أحمد بالقوة أو التفاوض

تحالف المتمردين الجديد يتعهد بإسقاط حكومة أبي أحمد بالقوة أو التفاوض
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن التحالف الجديد الذي شكلته تسع جماعات متمردة في إثيوبيا عن تمسكه بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وإطلاق مرحلة انتقالية في البلاد.

العالم ـ أفريقيا

وأكدت وكالة "رويترز" أن التحالف أعرب في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن اليوم الجمعة عن عزمه على إسقاط حكومة أبي أحمد بالقوة أو التفاوض وتشكيل حكومة انتقالية.

ودعا الجيش الإثيوبي اليوم الجمعة العسكريين السابقين إلى إعادة الانضمام لصفوفه في الحرب ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.

من جانبه، أكد النائب العام الإثيوبي يديون تيموثيوس للصحفيين ثقته التامة بأن المتمردين لا يحظون بدعم اجتماعي على الأرض، واصفا تحالفهم بأنه مجرد حيلة موجهة للرأي العام.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.

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