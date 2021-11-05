الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

فرنسا: الانقلاب قد يعرقل عملية إلغاء الديون المستحقة على السودان

فرنسا: الانقلاب قد يعرقل عملية إلغاء الديون المستحقة على السودان
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

قالت فرنسا ( ثاني أكبر دائن للسودان) اليوم الجمعة إن الانقلاب في السودان أثار الشكوك حول إمكانية إقدام فرنسا على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على هذا البلد.

العالم ـ السودان

وأطاح عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني بالحكومة المدنية في الشهر الماضي، في ما قال إنها حركة تصحيحية، حيث حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقالي، واحتجز عدد من المسؤولين الحكوميين، لكنه سرعان ما أطلق سراح حمدوك وأكد إمكانية تشكيله للحكومة الجديدة.

ورفضت بلدان عدة التحركات العسكرية، ودعت إلى إعادة الأمور إلى نصابها على الفور واستئناف مسار التحول الديمقراطي في البلاد، فيما علقت بعض الدول مساعداتها إلى البلاد.

بالأمس، قال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون، في خطر.

روابط ذات صلة

لهذا السبب تم عزل حمدوك من سدة الحكم في السودان

مساع 'إسرائيلية' لتثبيت البرهان: واشنطن ستسلم

"تسقط شراكة الدم" شعار للتحشيد ضد عسكر السودان وتطبيعه مع الاحتلال

عبدالفتاح البرهان: سنشكل حكومة تكنوقراط في السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكاظمي يجتمع مع القيادات الامنية بعد صدامات الخضراء

قيادي في حماس: احتجاز جثامين الشهداء تعبر عن عقلية إجرامية للاحتلال

الإطار التنسيقي يصدر بيانا حول الأحداث الأخيرة وسط بغداد

شاهد.. الاحتلال الاسرائيلي يقارع صمود اهالي الشيخ جراح والطور

'الاونروا' تحذر من انهيارها بسبب ركود الدعم

اصابات بالاختناق خلال المواجهة مع الاحتلال في الخليل