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الاحتلال الاسرائيلي يقارع صمود اهالي الشيخ جراح والطور

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

انه يلعب بالنار هكذا وصف اهالي حيي الشيخ جراح والطور بالقدس المحتلة، الذين قام الاحتلال بتسليمهم قرارات لأخلاء منازلهم لمصادرتها لصالح قطعان المستوطنين خلال اسبوع.

العالم - مراسلون

ولا يختلف الوضع بمحيط المسجد الاقصى المبارك كثيرا، عشرات الحواجز ونقاط للتفتيش وتقيد لتنقل المقدسين بتجاه البلدة القديمه ومنع لمئات المصلين من الدخول للأقصى بحجة عدم حصولهم على تصاريح ومع لك تواصل طواقم بلدية الاحتلال نبش وتجريف المقبرة اليوسيفية.

وتعمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وفق مخطط لأفراغ المدينة بكل الادوات والاساليب، وذلك للسيطرة على العامل الديمغرافي الذي يشير الى ارتفاع نسبة اعداد الفلسطينين داخل المدينة المقدسة.

وومنطقة اخرى ستتعرض للهدم والتهجير، والمعروفة بإسم قبانية ام هارون وسط حي الشيخ جراح، وبدأت الاجراءات لإزالة كافةة المنازل وتهجير عشرات العائلات المقدسية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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