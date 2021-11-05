الاحتلال الاسرائيلي يقارع صمود اهالي الشيخ جراح والطور

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ولا يختلف الوضع بمحيط المسجد الاقصى المبارك كثيرا، عشرات الحواجز ونقاط للتفتيش وتقيد لتنقل المقدسين بتجاه البلدة القديمه ومنع لمئات المصلين من الدخول للأقصى بحجة عدم حصولهم على تصاريح ومع لك تواصل طواقم بلدية الاحتلال نبش وتجريف المقبرة اليوسيفية.

وتعمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وفق مخطط لأفراغ المدينة بكل الادوات والاساليب، وذلك للسيطرة على العامل الديمغرافي الذي يشير الى ارتفاع نسبة اعداد الفلسطينين داخل المدينة المقدسة.

وومنطقة اخرى ستتعرض للهدم والتهجير، والمعروفة بإسم قبانية ام هارون وسط حي الشيخ جراح، وبدأت الاجراءات لإزالة كافةة المنازل وتهجير عشرات العائلات المقدسية.

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