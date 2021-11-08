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السودان.. تفريق احتجاج للمعلمين بقنابل الغاز واعتقال خمسة منهم

السودان.. تفريق احتجاج للمعلمين بقنابل الغاز واعتقال خمسة منهم
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

قالت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الأحد، إن القوات الأمنية فرقت وقفة احتجاجية للمعلمين أمام وزارة التعليم بقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة منهم.

العالم - افريقيا

وأضافت اللجنة في بيان، "نفذت لجنة المعلمين اليوم وقفة احتجاجية بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم رفضا للانقلاب واحتجاجا على تعيين منسوبي النظام المباد في هياكل إدارات الوزارة والمحليات والمدارس".

وتابع البيان "هاجمت القوات الأمنية الوقفة السلمية وتم اعتقال خمسة معلمين ومعلمتين واقتيادهم إلى جهة مجهولة".

وحملت لجنة المعلمين في بيانها، المجلس العسكري مسؤولية سلامة المعلمين والمعلمات وتطالب بإطلاق سراحهم فورا، كما تؤكد على "استمرار مقاومة انقلاب العسكريين على الحكم في البلاد والعمل مع قوى الثورة لهزيمته".

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