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الخارجية  اللبنانية تدين محاولة اغتيال الكاظمي

الخارجية  اللبنانية تدين محاولة اغتيال الكاظمي
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

أعربت ​وزارة الخارجية اللبنان​ية في بيان، عن إدانتها بشدّة محاولة اغتيال رئيس الوزراء ​العراقي​ ​مصطفى الكاظمي.

العالم_لبنان

وتمنت وزارة الخارجية اللبنان​ية في بيان اليوم الاحد للعراق الأمن والاستقرار، مؤكّدةً وقوفها إلى جانب العراق، في سبيل تعزيز وحدته وسيادته واستقلاله، وتوفير الهدوء والرّخاء لشعبه الشقيق.

وكذلك أكّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائبطلال أرسلان قوله ، أننانستنكر وندين محاولة الإغتيال الّتي تعرّض لها رئيس الوزراءالعراقيمصطفى الكاظمي​، ونعتبر أنّ أمن دولة العراق الشقيقة واستقرارها من أمن لبنان واستقراره.

وأعرب أرسلان عن أمله، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تنعم منطقتنا بالإستقرار، حيث لم تعد الشعوب تحتمل المزيد منالإرهابوالأزمات المعلومة أهدافها. حمى الله العراق.

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