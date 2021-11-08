الخارجية  اللبنانية تدين محاولة اغتيال الكاظمي

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وتمنت وزارة الخارجية اللبنان​ية في بيان اليوم الاحد للعراق الأمن والاستقرار، مؤكّدةً وقوفها إلى جانب العراق، في سبيل تعزيز وحدته وسيادته واستقلاله، وتوفير الهدوء والرّخاء لشعبه الشقيق.

وكذلك أكّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب ​ طلال أرسلان قوله ، أننانستنكر وندين محاولة الإغتيال الّتي تعرّض لها رئيس الوزراء ​العراقي ​مصطفى الكاظمي​، ونعتبر أنّ أمن دولة العراق الشقيقة واستقرارها من أمن لبنان واستقراره.

وأعرب أرسلان عن أمله، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تنعم منطقتنا بالإستقرار، حيث لم تعد الشعوب تحتمل المزيد من ​الإرهاب​ والأزمات المعلومة أهدافها. حمى الله العراق.