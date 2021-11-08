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الاحتلال يعيد دبلوماسيه وعائلاتهم من أثيوبيا

الاحتلال يعيد دبلوماسيه وعائلاتهم من أثيوبيا
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، عن قرارها إعادة عائلات الدبلوماسيين و السفراء الصهاينة المقيمين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إلى فلسطين المحتلة في ظل تواصل التصعيد الأمني في البلاد.

العالم - الاحتلال

وأفادت صحيفة "معاريف" أن الكيان ستجري مناقشات عاجلة حول هذا الموضوع خلال الأسبوع الجاري، تتعلق بتحديد أحقية الهجرة إلى فلسطين المحتلة، حيث ينتظر نحو ثمانية آلاف شخص أثيوبي يحملون العقيدة اليهودية ترحيلهم الى الأراضي المحتلة.

وكانت ما تسمى وزيرة الهجرة والاستيعاب، بنينا تيمانو، قد دفعت الأسبوع الماضي، برسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، طلبت فيها مناقشة عاجلة حول هذا الموضوع، بهدف تشجيع الهجرة إلى فلسطين المحتلة. وجاء في رسالتها أنه "وفقا للتقارير، تعتزم قوات المتمردين تطويق العاصمة بغية احتلالها، ويقطن فيها جزء كبير من الأثيوبيين اليهود، إضافة الى عدد منهم ينتظر في تيغراي. ويؤثر الوضع الأمني غير المستقر بشكل مباشر على أفراد تلك الطائفة التي تترقب المغادرة، ما يعرض حياتهم للخطر ويتطلب تدخلا حكوميا فوريا".

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الاسرائيلي في بيان إن "وزارة الخارجية توصي الإسرائيليين المقيمين في إثيوبيا بأخذ وسائل الحيطة والحذر واطلاعهم بانتظام على تقدم القتال في الكيان بشكل عام، والوضع في العاصمة بشكل خاص".

كما اشتمل التحذير توجيهات "بتجنب الوصول أو التواجد في مناطق الصراع، والإلتزام بالإرشادات المحلية".

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