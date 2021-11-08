الوسيط الأميركي يهدد بالانسحاب من المفاوضات البحرية بين الكيان ولبنان

العالم - الاحتلال

وقبل عشرة ايام زار هوكشتاين لبنان للمرة الاولى منذ استلامه منصبة، واجتمع خلال زيارته مع الرئيس اللبناني ميشال عون ومع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ومسؤولين اخرين، ووصل هوكشتاين اليوم اسرائيل واجتمع مع وزيرة الطاقة كارين الهرار ومجموعة من المسؤولين في وزارة الطاقة، الخارجية والجهاز الامني.

مسؤولون اسرائيليون مطلعون على فحوى محادثات هوكشتاين في الكيان الاسرائيلي قالوا ان المبعوث الامريكي شدد انه لا ينوي استئناف مفاوضات مباشرة بين حكومة الاحتلال ولبنان مثل التي جرت قبل اشهر في مقر الامم المتحدة برأس الناقورة على الحدود بين كيان "اسرائيل" ولبنان، وشدد انه ينوي اجراء عدة رحلات بين "اسرائيل" ولبنان وسيسعى خلالها صياغة تسوية يعرضها على الجانبين.

وخلال رحلة محادثاته الاولى في لبنان وحكومة الاحتلال، هوكشتاين لم يعرض اي موقف او اي عرض، انما اراد بشكل اساسي سماع مواقف الطرفين، وزيرة الطاقة كارين الهرار شددت امامه ان الموضوع الاهم من ناحيتها هو الحفاظ على الامن والمصالح الاقتصادية لـ"اسرائيل".

وقال مسؤول "اسرائيلي" ان "هوكشتاين شدد في محادثاته بانه يعتقد ان الاشهر القادمة حتى الانتخابات اللبنانية في اذار/مارس 2022 تعتبر فتحة لفرص الحصول على اتفاق، وقال انه لا ينوي تقديم تسوية لا يوافق عليها الطرفان انما عرض يكون الجانبين راضين عنه، وفي حال انه في غضون اشهر يجد ان الجانبين لن يوافقا على اتفاق فانه سيترك القضية"