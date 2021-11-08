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هذا ما دار في لقاء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وميقاتي

هذا ما دار في لقاء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وميقاتي
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء  اللبناني نجيب ميقاتي ان لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع السعودية و الدول الخليجية، وسيبذل كل جهد ممكن لأزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون.

العالم_لبنان

وأبلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي خلال إستقباله قبل ظهر اليوم الاثنين في بيروت أن الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال،ونحن نشدد على إضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وازالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت.

وجدد إلتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الامن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الاطراف المعنية.

و وصل زكي اليوم الى عاصمة اللبنانية و التقى قبل ذلك الرئيس اللبناني ميشال عون و كذلك سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري و وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

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