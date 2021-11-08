هذا ما دار في لقاء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وميقاتي

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وأبلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي خلال إستقباله قبل ظهر اليوم الاثنين في بيروت أن الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال،ونحن نشدد على إضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وازالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت.

وجدد إلتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الامن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الاطراف المعنية.

و وصل زكي اليوم الى عاصمة اللبنانية و التقى قبل ذلك الرئيس اللبناني ميشال عون و كذلك سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري و وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.