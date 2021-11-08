انتحار 3 طلاب جامعيين في مصر… وتقرير حقوقي: 98 حالة في 3 أشهر

العالم- مصر

وكان عمال أحد الفنادق في منطقة محطة الرمل وسط المدينة، عثروا على جثتي مشنوقين في إحدى غرف الفندق. وكشفت التحريات أن الجثتين لطالبين في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومن أسرتين ثريتين، وأنهما انتحرا وهما بالملابس الداخلية واستخدما أكياسا بلاستيكية في الانتحار.

وأظهرت التحقيقات أنهما حرصا على الحجز المسبق بمعرفة طالب الطب، الذي توجه لحجز الغرفة. وفي اليوم التالي حضر إليه صديقه، وأغلقا باب الغرفة بالمفتاح حتى لا يتمكن أي شخص من فتحه وإنقاذهما.

كما أظهرت التحريات أن الطالبين أحضرا فوطة مبللة وأغرقاها بمادة الكلور ووضعاها داخل كمامة تغطي منطقة التنفس، وارتدى كل منهما كيس نايلون على رأسه وربطاهما بجنزير الدرجات النارية.

وعثرت الأجهزة الأمنية المصرية، على رسالة تركها المنتحران جاء فيها: «زهقنا من حياتنا» وبتفتيش هاتفيهما تم العثور على رسالة متبادلة «لم نخلق لهذه الحياة وليس لنا مكان في عالم كله كذب وخيانة وخداع».

وبالكشف عن الجثتين، تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، فيما تكثف الأجهزة المعنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الواقعة وسبب وجودهما في الفندق، واختياره للانتحار على الرغم من أنهما مقيمان في الإسكندرية.

وفي محافظة أسيوط في صعيد مصر، وبعد ساعات من الواقعة التي شهدتها مدينة الإسكندرية، أقدمت فتاة جامعية على الانتحار، بعدما ألقت بنفسها في مياه الترعة الإبراهيمية من أعلى الخزان في منطقة شرق أسيوط.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من أحد المواطنين بانتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها بإلقاء نفسها في الترعة وتركت حقيبة تحتوي على متعلقاتها الشخصية.

وتزايدت حالات الانتحار في مصر بشكل واضح خلال السنوات الماضية، وتزايدت وتيرتها لأسباب مختلفة، ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسياسي، حسب تقرير لـ«المؤسسة العربية لحقوق الإنسان».

شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة، قال إن المؤسسة رصدت 98 حالة انتحار خلال الثلاثة شهور الماضية، وإن هناك تزايدا في عدد حالات الانتحار. وحسب التقرير: جاء شهر أغسطس/ آب الماضي، الأعلى في هذه الفترة بـ 47 حالة بنسبة 67.95٪، يليها شهر يوليو/ تموز بـ 30 حالة بنسبة 30.61٪، ثم شهر سبتمبر/ أيلول بمعدل 21 حالة انتحار بنسبة21.42 ٪.

وجاءت محافظة الدقهلية في دلتا مصر ـ في المركز الأول بمعدل 17 حالة انتحار بنسبة 17.34٪، تليها محافظة الشرقية بمعدل 10 حالات انتحار بنسبة 10.2 ٪، تليها في المركز الثالث محافظتا (القاهرة والقليوبية) بـ 9 حالات بنسبة 9.18٪، وفي الترتيب الرابع جاءت محافظتا (المنوفية، الفيوم) بـ 6 حالات بنسبة 6.12 ٪، ثم محافظة الغربية في المركز الخامس بـ 5 حالات بنسبة 5.1٪، وفي المركز السادس جاءت محافظات(الجيزة، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، قنا) بـ 4 حالات لكل منها بنسبة 4.08 ٪، ثم محافظتا (الإسكندرية وبورسعيد) بـ 3 حالات بنسبة 3.06 ٪، ثم محافظات (أسيوط، سوهاج، مرسى مطروح) في الترتيب التالي بـ حالتي انتحار بنسبة 2.04٪.

ووفق التقرير: كان معدل الانتحار للذكور أعلى بكثير من الإناث بـ 67 حالة بنسبة تقارب 68.36 ٪، بينما بلغت حالات انتحار الإناث 21 حالة انتحار بنسبة 21.42٪.

واستخدمت 8 وسائل للانتحار، تصدرها الشنق بـ 39 حالة، وتناول قرص سام بـ31 حالة، وفي المركز الثالث القفز من أماكن عالية بـ 17 حالة، والقفز في مياه النيل وفروعه بمعدل 7 حالات.

وأكد التقرير أن انتحار الطلاب سواء في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية والجامعية جاء في المركز الأول من حيث التصنيف المهني للمنتحرين بـ 26 حالة بنسبة 26.53 ٪، بينهم 15 في مرحلة الثانوية العامة، و6 بالتعليم الجامعي، و5 حالة في التعليم الابتدائي والإعدادي، وهي ظاهرة مستمرة منذ فترة طويلة في هذه الفئة، فضلا عن ارتفاع النسبة بين طلاب الثانوية العامة الذين انتحروا لأسباب خاصة بانخفاض المجموع الذين حصلوا عليه او رسوبهم في الامتحان.

وفي الترتيب التالي جاء انتحار ربات المنازل بمعدل (10) حالات بنسبة 10.2 ٪، ما يمثل استمرارا لارتفاع معدلات انتحار هذه الفئة، ويوضح ذلك العبء النفسي لدى هذه الفئة نتيجة زيادة الخلافات الزوجية بينهن وبين أزواجهن او بسبب تزايد المشكلات المادية بين الأسر.