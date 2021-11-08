خطيب زادة يهنئ نيكاراغوا حكومة وشعبا

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، سعيد خطيب زادة ، هنأ مساء اليوم الاثنين نيكاراغوا حكومة وشعبا على إجراء الانتخابات بنجاح.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص تهاني شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية ، لشعب وحكومة نيكاراغوا الشقيقة والصديقة على الممارسة الديمقراطية واعادة التجربة الديمقراطية واجراء الانتخابات في سلام وطمأنينة ، معبرا عن أمله في أن تفضي نتائج الانتخابات لتعزيز النمو والتقدم في نيكاراغوا.

وشهدت نيكاراغوا امس الأحد انتخابات رئاسية حظيت بمشاركة واسعة فاز فيها رئيس الدولة الحالي دانيال أورتيغا.