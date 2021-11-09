تحالف العدوان 'السعوإماراتي' يدمر اقتصاد اليمن

العالم - نبض السوشيال

يوم امس الاثنين خرجت تظاهرات في لحج احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي، من ضمنها خروج العشرات من أبناء "يافع" في محافظة لحج، في تظاهرات احتجاجية غاضة تنديدا بتدهور العملة المحلية والوضع المعيشي وارتفاع أسعار المشتقات النفطية جراء السياسيات الاقتصادية غير المسؤولة والتي أقدمت حكومة المرتزقة على اتخاذها مؤخرا.

أحرق المحتجون الإطارات وأضرموا النيران في الشوارع وقطعوا الطرقات، مرددين هتافات ضد السلطة المحلية وحكومة المرتزقة، التي اتهموها بالفشل والوقوف وراء الانهيار المتسارع في أسعار العملة المحلية.

وعبر المواطنون المحتجون عن استيائهم من إقدام شركة النفط في حكومة المرتزقة على فرض جرعة سعرية جديدة على أسعار المشتقات النفطية، مشيرين إلى أن الجرعة انعكست على المواد الغذائية التي تشهد أسعارها ارتفاعات جنونية، تفوق قدرة المواطنين الشرائية في ظل انقطاع متواصل للمرتبات وتوقف للكثير من الأنشطة والأعمال.

الهاشتاغ المذكور (#التحالف_يدمر_اقتصاد_اليمن) يطالب بوقف تدهور الريال اليمني على ايدي الاحتلال العدواني السعودي الاماراتي الذي يراه الناشطون السبب الرئيس في تدهور عملتهم المحلية وفي ضياع ثرواتهم النفطية ودمار موانئهم وعموم اقتصادهم المحلي.

قال الناشطون أن التحالف الذي جاء إلى اليمن بزعم دعم الشعب اليمني وما تسمى بـ"الشرعية" الفارّة الهاربة الى السعودية، هو من أوقف المطارات والموانئ، ومنع تصدير الثروات بحجة الحرب، ما سبب ذلك بأزمة حقيقية للعملة اليمنية، وان هروب عبد ربه منصور للعام السابع خارج البلد ومنح رواتب حاشيته ومسؤوليه الذين عينهم بالدولار أثر سلبا على قيمة الريال اليمني.

الى ذلك قال الصحفي اليمني أنيس منصور في تغريدة سابقة في "تويتر" أن من أسباب انهيار العملة، اعتماد صرف رواتب المرتزقة وحاشية منصور بالدولار، وطالب ما تسمى بـ"الشرعية" بالعمل على تنشيط مصافي عدن، وتنفيذ إجراءات تقشف عاجلة، وتقليل عدد الوزارات، والسفارات بهدف تقليص النفقات، وإصدار قرار بدفع رواتب قادة ووزراء حكومته اللاشرعية بالريال اليمني، وليس بالدولار.

وقد سجل الريال اليمني في عدن في الاشهر القليلة الماضية أدنى قيمة له أمام العملات الأجنبية، للمرة الأولى في تاريخه، حيث عانى من خسائر متتابعة منذ عام 2015، فيما حذرت منظمات محلية ودولية من مجاعة خطيرة سيتعرض لها الشعب اليمني نتيجة استمرار الاحتلال وانهيار العملة الوطنية.

الوضع العام في عدن وبسبب الحكومة اللاشرعية والاحتلال السعودية والاماراتي ادى الى ارتفاع معدل الفقر في هذا البلد إلى أكثر من 85%، وهو مستوى يوضح مدى خطورة انهيار العملة في ظل الاحتلال السعواماراتي الاميركي المتواصل، وقد تجاوزت البطالة أكثر من 70٪% بين أوساط الشباب في عدن وفقد ملايين اليمنيين وظائفهم بسبب الركود الاقتصادي.

نتابع الان اهم التغريدات التي غرد بها الناشطون اليمنيون ضمن وسم (#التحالف_يدمر_اقتصاد_اليمن) حيث غرد حساب الناشطة اليمنية (فــائزة الـسـعدي) قائلة:

#التحالف_يدمر_اقتصاد_اليمن اخبث الخلق تامرو على اليمن واستطاعو تـدمير اقتصادها. استطاعو خداع اليمنيين باسم تحالف واستعادة شرعيه فهلكو الحرث والنسل واعادو اليمن الى اسفل السافلين

أما حساب الناشطة اليمنية (هديل اليماني) فقد ان اقتصاد اليمن لن يتعافى في ظل الاحتلال السعواماراتي الاميركي الصليبي قائلة:

لن يتعافى اقتصاد اليمن طالما والتحالف مسيطر على مواردة النفطية ومنافذه الايرادية ويمنع تصدير النفط والغاز التي تعد ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني #التحالف_يدمر_اقتصاد_اليمن

قال حساب رئيس مركز هنا عدن للدراسات وعضو الاتحاد الدولي للصحفيين والكاتب في الصحافة العربية والمحلل بالقنوات التلفزيونية والمستشار اعلامي (أنيس منصور):

هذا انين وحديث الشارع اليمني والشعب من سبب المجاعة وتدمير الاقتصاد #التحالف_يدمر_اقتصاد_اليمن

وفي تغريدة ثانية له، قال حساب (انيس منصور - Anes Mansoor):

وكالات وصحف عالمية لها تاثير في السياسة الدولية كالواشنطن بوست ونيويورك تايمز،فورين بوليسي رويترز وغيرها كثير من الصحف الاوربية والبريطانية والقنوات ومراكز الدراسات نشرت عشرات التناولات الصحفية ان #التحالف_يدمر_اقتصاد_اليمن اصبح هذا الهاشتاق قاعدة اساسية في فهم حرب اليمن

حساب لناشط اليمني (الرادار السقطري) غرد قائلا:

تحالف #الامارات و #السعودية البعراني لا أعاد #هادي لقصره ولاأعاد لليمن هادي بل حاصروا #اليمن وسجنوا هادي عندهم #التحالف_يدمر_اقتصاد_اليمن

تغريدتان متتاليتان قال في الاولى حساب الناشط اليمني (معاذ الشربجي):

ادى تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة في اليمن جراء الحرب إلى تدهور المستوى المعيشي وانعدام سبل العيش ومصادر الدخل، إذ فقد كثير من اليمنيين أعمالهم ووظائفهم، وبالتالي توسعت دائرة الفقر والبطالة !! #التحالف_يدمر_اقتصاد_اليمن

فيما غرد الناشط محمد التويجي قائلا في الثانية:

كان لسعودية والشرعية دورا مهما بتدمير اقتصاد اليمن فسكوت السعودية عن العبث الاماراتي باليمن جعلها شريك بهذا العبث كونها المسؤوله الاولى بالتحالف اما الشرعية رغم امتلاكها خيارات عدة الا انها عاجزة عن اتخاذ اي قرار كمان ان معين وشلته سهلوا للامارات عملها #التحالف_يدمر_اقتصاد_اليمن

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط اليمني (ابو فراس العوشاني) الذي قال في تغريدته:

المصيبة الكبرى ليست فقط في ان تخالف البعران دمر اليمن وإقتصادها بل في من لايزال يدعم هذا التدمير الممنهج للبلد من قيادات وأبناء الوطن. #التحالف_يدمر_اقتصاد_اليمن