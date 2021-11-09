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جهاز القضاء الإيراني يبت بالهجوم السايبري على منظومة الوقود

جهاز القضاء الإيراني يبت بالهجوم السايبري على منظومة الوقود
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية غلام رضا جلالي عن وضع اللمسات النهائية على الدراسات التقنية المرتبطة بالهجوم السايبري الذي استهدف منظومة الوقود في البلاد، لافتا إلى إرسال الملف المرتبط إلى الادعاء العام للبت فيه قضائياً.

العالم - إيران

وقال العميد غلام رضا جلالي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء في الإشارة إلى استخلاص النتائج بشأن الجوانب التقنية لحادث الاستهداف السايبري لمنظومة الوقود في البلاد: إن التحقيقات الأولية أكدت أن الأعداء هم الذين استهدفوا منظومة الوقود سايبيريا بهدف قطع منظومة الوقود وإعاقة تقديم الخدمات للمستهلكين وتنفيذ مخطط تأجيج الناس والدعوة إلى الاحتجاج وإثارة أعمال الشغب.

وأضاف: إن إسراع المؤسسات المعنية في تقديم خدمات إيصال الوقود للمستهلكين في غضون ساعات بشكل يدوي ومن ثم استخدام منظومة الطوارئ بشكل عاجل ومن ثم معالجة المشكلة بشكل تدريجي وفي المرحلة الأخيرة تأمين المنظومة التي يتم العمل عليها حالياً.

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