جهاز القضاء الإيراني يبت بالهجوم السايبري على منظومة الوقود

العالم - إيران

وقال العميد غلام رضا جلالي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء في الإشارة إلى استخلاص النتائج بشأن الجوانب التقنية لحادث الاستهداف السايبري لمنظومة الوقود في البلاد: إن التحقيقات الأولية أكدت أن الأعداء هم الذين استهدفوا منظومة الوقود سايبيريا بهدف قطع منظومة الوقود وإعاقة تقديم الخدمات للمستهلكين وتنفيذ مخطط تأجيج الناس والدعوة إلى الاحتجاج وإثارة أعمال الشغب.

وأضاف: إن إسراع المؤسسات المعنية في تقديم خدمات إيصال الوقود للمستهلكين في غضون ساعات بشكل يدوي ومن ثم استخدام منظومة الطوارئ بشكل عاجل ومن ثم معالجة المشكلة بشكل تدريجي وفي المرحلة الأخيرة تأمين المنظومة التي يتم العمل عليها حالياً.