الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٨:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

شكري: مصر لا ترى اي سبب لاستضافة تركيا قيادات الإخوان المسلمين

شكري: مصر لا ترى اي سبب لاستضافة تركيا قيادات الإخوان المسلمين
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية مصري سامح شكري اليوم الثلاثاء، أن "بلاده لا ترى سببا يوجب استضافة تركيا قيادات الإخوان المسلمين، وتركها تعمل هناك". 

العالم - مصر

وخلال مؤتمر صحفي على هامش اليوم الثاني للحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي في واشنطن، برر شكري قوله ذلك بأنه سيتم تشغيل قنوات تلفزيونية تنشر معلومات مغلوطة عن الداخل المصري.

وتابع: "حينما شاهدنا بعض الابتعاد من تركيا عن سياساتها انخرطنا في حوارات استكشافية، وكانت مفيدة وأعطتنا القدرة على نقل قلقنا، وطلبنا تغيير المسار، وفي حال تحقّق ذلك سنكون سعداء لتطبيع علاقاتنا على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وتناول شكري‬⁩ أثناء جلسة نقاشية ينظمها مركز ويلسون البحثي تحت عنوان "تقييم التفاعلات الإقليمية.. الرؤية المصرية"، أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، وجهود القاهرة على الصعيد الإقليمي.

وانطلق الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة بعد توقف دام 6 سنوات والذي يعد الأول من نوعه في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويتناول علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة، في ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

وتتضمن جلسات الحوار الاستراتيجي بحث القضايا السياسية والاقتصادية، والقضائية والقنصلية وحقوق الإنسان، والتعاون في مجالات التعليم والثقافة، وتبادل الرؤى والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.

روابط ذات صلة

سامح شكري يبحث مع روبرت مالي الأوضاع في المنطقة 

لقاء مرتقب بين وزيري خارجية مصر واميركا

مصر تؤكد على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

وزير الخارجية المصري يبحث مع بيدرسون الاوضاع في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"الكحة الجافة".. أسبابها، أعراضها، وعلاجها العشبي والدوائي!

ضابط إماراتي يهين السعوديين ومحمد بن زايد يرفض محاسبته

وقفة لطلبة الجامعة الأردنية تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال

تايوان تحذّر من أن بكين قد تغلق المجالات البحرية والجوية التايوانية

إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ"اليونيسكو"

لافروف: تصرفات واشنطن في سوريا قد تؤدي إلى بقاء المشكلة الكردية "مشتعلة"