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الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تعلن زواجها في بريطانيا + صور

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تعلن زواجها في بريطانيا + صور
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق المرأة ملالا يوسف زاي زواجها، في برمنغهام وسط إنجلترا.

العالم - أوروبا

وقالت ملالا، الحائزة جائزة نوبل للسلام في العام 2014، في حسابها على موقع "تويتر" إن "هذا يوم مهم في حياتي. ارتبطت أنا وآسر (مالك) لنكون شريكين مدى الحياة".

وأضافت "أقمنا حفلة زواج صغيرة في المنزل في برمنغهام بحضور عائلتينا، نحن متحمسان لبدء الرحلة المقبلة معا".

يذكر أن ملالا تحولت الى رمز عالمي لحقوق الانسان وناشطة في سبيل تعليم الفتيات منذ أن صعد مسلح إلى الحافلة المدرسية التي كانت في داخلها في وادي سوات في 9 أكتوبر 2012 وسأل "من هي ملالا" قبل أن يطلق النار عليها ويصيبها في رأسها.

وخضعت ملالا للعلاج في مستشفى في مدينة برمنغهام البريطانية. ودرست في جامعة أكسفورد، وواصلت نشاطها في الترويج لتعليم الفتيات لتنال جائزة نوبل للسلام عام 2014.

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