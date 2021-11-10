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كرة القدم .. لبنان يواجه ايران في مهمة صعبة

كرة القدم .. لبنان يواجه ايران في مهمة صعبة
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

يلتقي منتخبا لبنان وايران عصر الغد الخميس، على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا جنوب لبنان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 عن قارة آسيا.

العالم_لبنان

ويمتلك منتخب إيران 10 نقاط بالمركز الأول في المجموعة، في حين جمع لبنان 5 نقاط بالمركز الثالث.
و يرى بعض المهتمين بالشأن الرياضي في بيروت اليوم الاربعاء يطمح لبنان بقيادة مدربه التشيكي إيفان هاشيك إلى مواصلة عروضه القوية، وآخرها الفوز على سوريا بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة، في حين يتطلع الفريق الإيراني بقيادة مدربه الكرواتي دراجان سكوسيتش إلى تسجيل فوز يبعده أكثر عن باقي منتخبات المجموعة، واقربها كوريا الجنوبية بـ8 نقاط
وسيكون لبنان أمام مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، حيث تعتبر الجماهير أن تحصيل نقطة أمام منتخب إيران القوي سيكون أمرا جيدا، في حين أن مقومات الفوز تحتاج اللعب بخطة هجومية، وهو الأمر الصعب في ظل وجود نخبة من المحترفين ضمن صفوف المنافس
ويغيب عن صفوف منتخب لبنان قائده حسن معتوق بسبب الإصابة، فيما لن يشارك نجم منتخب إيران مهدي طارمي، بسبب مشكلات شخصية مع المدرب، بحسب الصحافة الإيرانية.
ويتسلح لبنان بنجومه جورج ملكي ونادر مطر وباسل جرادي ومحمد حيدر، في حين يعتمد ايران على نجومه سردار ازمون وعلي رضا جهانبخش ومهدي قائدي وغيرهم.

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