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تونس على صفيح ساخن..

شاهد.. مراسلة العالم تكشف تفاصيل تظاهرات مدينة عقارب

الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم في تونس الزميلة منيرة الشريفي ان مكب الجونة في مدينة عقارب التونسية تم فتحه بالقوة من اجل استقبال الفضلات التي تقص بها شوارع ولاية صفاقس.

العالم - مراسلون

الزميلة منيرة الشريفي وفي حوار مباشر مع نشرة الأخبار قالت ان المئات من أهالي مدينة عقارب تظاهروا اليوم احتجاجاً على فتح مكب الجونة.

واضافت: ان الشعارات التي هتف بها المتظاهرون تطالب بغلق المكب، وضرورة ان تكون هناك رؤية واضحة لاستعمال هذا المصب.

واشارت مراسلتنا، ان هناك حكم قضائي من اجل اغلاق هذا المكب منذ عام 2018.

واوضحت مراسلة العالم، ان هناك استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع ازاء المتظاهرين من اجل فك هذه المظاهرات، وتمت مطاردتهم من قبل القوات الامنية التونسية.

هذا وقد بدأ تنفيذ الإضراب الشامل في مدينة عقارب جنوبي تونس احتجاجا على التدخل الأمني العنيف ضد متظاهرين خرجوا الاثنين رفضا لإعادة فتح مكب للنفايات في المنطقة.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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