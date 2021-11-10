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التيار الصدري: الشعب العراقي يتطلع لحكومة تلبي طموحاته

التيار الصدري: الشعب العراقي يتطلع لحكومة تلبي طموحاته
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، تطلع الشعب العراقي لحكومة تلبي طموحاته في الحياة الحرة الكريمة.

العالم - العراق

وقال بيان صادر عن الهيئة السياسية للتيار الصدري، إن "رئيس الهيئة أحمد المطيري استقبل بحضور نائبه نصار الربيعي، السفير الفرنسي لدى العراق ايريك شوفاليه ومرافقه المستشار السياسي ريمي دروان".

ورحب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري بهذه الزيارة إلى مقر الهيئة في العاصمة بغداد، مستعرضا طبيعة العلاقة المتينة التي تربط البلدين الصديقين وعلى مختلف المستويات وتحديدا فيما يتعلق بتبادل الزيارات الرسمية بين زعماء الجانبين".

وتطرق المطيري إلى أهمية المرحلة السياسية المقبلة بالنسبة للشعب العراقي وهو يتطلع لحكومة تلبي تطلعات أبنائه في العيش الرغيد والحياة الحرة الكريمة بعيدا عن المحاصصة والفساد والتدخلات الخارجية".

من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن سعادته لزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري مؤكداً أن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون والتفاهم الثنائي بين البلدين في المجالات كافة".

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