اتحاد الإعلاميين اليمنيين يندد باستهداف الإعلامية رشا الحرازي وزوجها في عدن

العالم- اليمن

واعتبر اتحاد الإعلاميين عن قلقه لما يتعرض له الإعلاميين والصحافيين المتواجدين في المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان.

وأكد بأن ما يلاقيه الإعلاميين والصحفيين من قتل واستهداف واعتقالات ومصادرة لمقراتهم الإعلامية جرائم وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير.

كما أشار إلى أن المواثيق الدولية تكفل الحماية الكاملة للإعلاميين في مختلف المناطق والظروف.

واعتبر هذه الجريمة الإرهابية دليل واضح على مدى الانفلات الأمني في المحافظات المحتلة ومدى الإرهاب الذي يتعرض له الإعلاميين ودعى المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحماية الصحافيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجريمة وإعلان التضامن مع الإعلاميين اليمنيين والضغط على قوى تحالف العدوان لملاحقة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.