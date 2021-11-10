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اتحاد الإعلاميين اليمنيين يندد باستهداف الإعلامية رشا الحرازي وزوجها في عدن

اتحاد الإعلاميين اليمنيين يندد باستهداف الإعلامية رشا الحرازي وزوجها في عدن
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

أدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين الجريمة الإرهابية التي طالت الإعلامية رشا عبدالله الحرازي يوم الثلاثاء والتي استهدفت بعبوة ناسفة زرعت في سياراتها وانفجرت مما أدى إلى استشهاد الإعلامية الحرازي وجنينها وطفل آخر، وإصابة زوجها بجروح خطرة وذلك خلال توجههم إلى إحدى مشافي عدن بهدف إجراء عملية ولادة للإعلامية الحرازي.

العالم- اليمن

واعتبر اتحاد الإعلاميين عن قلقه لما يتعرض له الإعلاميين والصحافيين المتواجدين في المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان.

وأكد بأن ما يلاقيه الإعلاميين والصحفيين من قتل واستهداف واعتقالات ومصادرة لمقراتهم الإعلامية جرائم وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير.

كما أشار إلى أن المواثيق الدولية تكفل الحماية الكاملة للإعلاميين في مختلف المناطق والظروف.

واعتبر هذه الجريمة الإرهابية دليل واضح على مدى الانفلات الأمني في المحافظات المحتلة ومدى الإرهاب الذي يتعرض له الإعلاميين ودعى المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحماية الصحافيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجريمة وإعلان التضامن مع الإعلاميين اليمنيين والضغط على قوى تحالف العدوان لملاحقة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.

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اتحاد الإعلاميين اليمنيين يندد باستهداف الإعلامية رشا الحرازي وزوجها في عدن