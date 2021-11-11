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العراق.. تبادل تجاري غير مسبوق بمنفذ مندلي الحدودي مع إيران

العراق.. تبادل تجاري غير مسبوق بمنفذ مندلي الحدودي مع إيران
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول حكومي عراقي، الخميس، عن تسجيل أعلى معدل للتبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي مع إيران خلال 2021.

العالم - العراق

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق العراق) مازن الخزاعي في تصريح لـ"المعلومة" إن "الساعات 72 الماضية شهد منفذ مندلي الحدودي مع ايران تسجيل قفزات غير مسبوقة في معدل التبادل التجاري هو الأعلى خلال 2021".

وأضاف الخزاعي أن "مستوى تدفق التجار والشركات تضاعف في تشرين الثاني بمعدلات كبيرة خاصة وأن المنفذ يتميز بقربه من بغداد ومحافظات أخرى واستقرار الأوضاع الأمنية على الطرق الخارجية المؤدية إليه".

وأشار إلى أن "تضاعف التبادل التجاري زاد من فرص العمل بنسبة 15% خلال الأيام الأخيرة وهذا مؤشر إيجابي".

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