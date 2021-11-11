المفاوضات المرتقبة فرصة مواتية لأميركا لتعود إلى الاتفاق النووي

العالم - إيران

وفي تصريح أدلى به "باقري كني"، الذي يزور لندن حاليا، لقناة "سي إن إن" الإخبارية اليوم الخميس وحول مفاوضات فيينا القادمة، صرح أن طهران لم تنسحب من الاتفاق النووي وعليه فإن المفاوضات المرتقبة تشكل فرصة مواتية للولايات المتحدة كي تهيء الأرضية من أجل العودة إلى هذا الاتفاق وذلك من خلال رفع الحظر دفعة واحدة عن الجمهورية الإسلامية.

و ردا على سؤال حول التطورات الأخيرة في أفغانستان قال باقري إن الأزمة الأفغانية والضغوط القصوى من جانب البيت الأبيض على ايران، مؤشر على فشل سياسات الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة.

تصريحات باقري كني لشبكة سي إن إن، تناولت أيضا القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية بين إيران وبريطانيا.