اغتيال شخص في عدن برصاص مسلحين مجهولين

العالم- اليمن

واغتال مسلحون، شخصًا في محافظة عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، في مؤشر على تصاعد جرائم الاغتيالات المنظمة في المدينة.

وقالت مصادر محلية في عدن، إن مسلحين مجهولين اغتالوا مواطنًا في الشارع العام بمدينة إنماء.

وجاءت هذه العملية بعد 48 ساعة من عملية اغتيال الصحافية رشا عبدالله وجنينها وإصابة زوجها باستهدافهم بعبوة ناسفة زرعت في سيارتهم.

وتشهد مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة الانتقالي، انفلاتًا أمنيًا كبيرًا، وانتشارًا للعصابات المسلحة المدعومة من جهات نافذة، وتفش كبير للاغتيالات، وسط عجز من الأجهزة المعنية في الحفاظ على الاستقرار وحياة المواطنين.