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باقري: لن نفاوض أحدا حول ترسانتنا الدفاعية

باقري: لن نفاوض أحدا حول ترسانتنا الدفاعية
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية علي باقري ان طهران لن تفاوض أحدا حول ترسانتها الدفاعية والامنية.

العالم - ايران

وقال باقري، في حوار أجرته معه صحيفة "غاردين" البريطانية وأوردته صباح اليوم الجمعة، إن ثمة إطار واضح للاتفاق النووي ولاترتبط به الشؤون الاخرى غير النووية ولن نفاوض أحدا حول ترسانتنا الدفاعية والامنية.

وأضاف: إن ايران تريد من اميركا منحها ضمانات بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاق النووي.

ونوه الى ان الجولات التفاوضية السابقة في فيينا لم تتوصل الى نتائج حول اساليب التحقق من ازالة الحظر الاميركي وتأثيراته العملية على التبادل التجاري مع ايران.

ولفت الى حاجة ايران للتحقق من المصداقية والذي مايزال من الشؤون العالقة حيث لاينبغي الاكتفاء بالحبر على الورق.

ولم ينف كبير المفاوضين النوويين الايرانيين فكرة تأسيس فريق عمل مستقل للتحقق من مصداقية رفع الحظر الاميركي.

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