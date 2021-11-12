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اغلاق شوارع السودان تمهيداً لـ"مليونية الغضب "

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

اصدر الفريق عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل المجلس السيادي برئاسته وعين الفريق محمد حمدان دقلو نائبا له وعضوية الفريق شمس دين كباشي والفريق ياسر العطا وعدد من المدنيين معظمهم يمثل جبهة الميثاق الموالية له.

العالم - مراسلون

للمرة الثانية يؤدي الفريق عبد الفتاح البرهان القسم علي ان يحافظ علي الوثيقة الدستورية، ليعدلها في المرة الاولي والثانية، عقب تشكيل المجلس السيادي الجديد برئاسته وبذات الطاقم العسكري القديم مع اضافة بعض من المدنيين من قبل مجموعة الميثاق الوطني الموالية له، ضاربًا عرض الحائط بكل المبادرات والوساطات الداخلية والخارجية لإعادة الأمور الي نصابها.

قوي الحرية والتغيير وقبيل اعلان المجلس السيادي الجديد، اكدت رفضها التام للانقلاب العسكري ومشاركتها في مليونية الثالث عشر من اكتوبر، وجددت رفضها للإجراءات الجديدة في تشكيل مجلس السيادة.

وقال رئيس قوي الحرية التغيير المركزية فضل الله برمة: "كيف الإنسان يعمل بدون وضع اعتبار للمجتمع الداخلي والمجتمع الخارجي، نحن جزء لا نتجزاء ولا يمكن لاي دستور ان يتحدى الشعب ويتحدى العالم سيتضرر السودان بدون شك، وهذا انقلاب".

وفور إعلان التشكيلة الجديدة للمجلس السيادي بدأ المواطنون في اغلاق عدد من الشوارع وإشعال النيران رفضًا لهذه الإجراءات وتأكيدًا علي مدنية الدولة.

أُغلقت كل المنافذ للعودة لما قبل الانقلاب العسكري، وأُغلقت الشوارع تمهيدا لمليونية الغضب الشعبي.

يبدو ان الامور في طريقها الى التعقيد، بعد رفض الشعب السوداني لاي تشكيل جديد لحكومة قادمة من قبل الفريق عبدالفتاح البرهان.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق.....

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