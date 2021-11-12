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دقلو يؤدي اليمين أمام البرهان نائبا لرئيس مجلس السيادة الجديد

دقلو يؤدي اليمين أمام البرهان نائبا لرئيس مجلس السيادة الجديد
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أدى محمد حمدان دقلو اليوم الجمعة، القسم، نائبا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الجديد في السودان، أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.

العالم - السودان

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن حميدتي أدى اليمين في القصر الجمهوري بحضور رئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين.

وأمس الخميس، أصدر البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد، بعد حل المجلس الأول ضمن جملة قرارات أثارت جدلا واسعا وفجرت احتجاجات بالسودان.

وحافظ المجلس الجديد على جميع الأعضاء السابقين الذين يمثلون المكون العسكري ممثلين في رئيسه، البرهان، وحميدتي نائبا له وعضوية شمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر.

كما حافظ المجلس الجديد على عضوية الأعضاء الممثلين للحركات المسلحة وهم مالك عقار أير، والطاهر حجر، والهادي إدريس.

كذلك شمل التشكيل 4 أعضاء جدد كممثلين لأقليم السودان وهم: سلمي عبد الجبار و يوسف جاد كريم وأبو القاسم محمد أحمد، وعبد الباقي عبد القادر الزبير.

فيما تم إرجاء تعيين ممثل عن الشرق لحين إكمال المشاورات.

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