الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات تحالف العدوان السعودي تواصل انسحابها من الحديدة

قوات تحالف العدوان السعودي تواصل انسحابها من الحديدة
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات تحالف العدوان السعودي انسحابها من المناطق الجنوبية والشرقية لمحافظة الحُديدة اليمنية، بحسب ما أكدت قناة "الميادين" نقلًا عن مصادر محلية.

العالم - اليمن

وأضافت المصادر أنّ الانسحابات شملت مناطق واسعة في مديريتي بيت الفَقيه والتُحَيْتا عند الريف الجنوبي لمحافظة الحُديدة.

وقدّرت المصادر المساحة التي انسحبت منها قوات تحالف العدوان بعشرات الكيلو مترات باتجاه مديرية الخَوْخَة في الأطراف الجنوبية الريفية للحُديدة وباتجاه مديرية المخا غربي محافظة تعز المحاذية.

يُشار إلى أنّ مديرية الخَوْخَة تُعدّ آخر مديرية في الناحية الجنوبية لمحافظة الحُديدة وتحاذي مباشرة مديرية المخا غربي محافظة تعز.

وكانت القوات المسلّحة اليمنية تمكّنت من تحرير مركز مديرية الجوبة في محافظة مأرب، قبل أيام، بينما أعلن مشايخ المديرية وأعيانها ووجهاؤها وقوفهم إلى جانب عناصر الجيش اليمني واللجان الشعبية، حتى تحرير كل مناطق محافظة مأرب.

إلى ذلك، استشهد 4 يمنيين بينهم 3 أطفال وأصيب اثنان في حصيلة غير نهائية لغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على على مدينة التحيتا في محافظة الحديدة.

وكان أصيب مواطن يمني بجراح الأربعاء الماضي، جرّاء تعرضه لنيران مرتزقة العدوان في الحديدة.

روابط ذات صلة

انسحابات جديدة لمرتزقة العدوان في الحديدة اليمنية

4شهداء وجريحان.. حصيلة غير نهائية لغارة للعدوان على الحديدة باليمن

بالفيديو.. خطة خبيثة للعدوان السعودي بعد الإنسحاب من الحديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماكرون: مؤتمر باريس أكد وحدة المجتمع الدولي إزاء ليبيا

منتخب الامارات في بيروت غدا للقاء لبنان الثلاثاء بتصفيات مونديال قطر

قوات تحالف العدوان السعودي تواصل انسحابها من الحديدة

وزيرة اسرائيلية تؤكد استمرار الاستيطان في الضفة والقدس

الاحتجاجات تغلق جسرا حيويا وسط بغداد

بالفيديو.. انسحابات جديدة لمرتزقة العدوان في الحديدة اليمنية