منتخب الامارات في بيروت غدا للقاء لبنان الثلاثاء بتصفيات مونديال قطر

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واستهدفت الحصة التدريبية ثلاث مجموعات من اللاعبين، إذ أجرى الذين شاركوا في المباراة أمام ايران تمارين فكفكة عضلات وتعاف لياقي، وخاضت المجموعة الثانية تدريبات إحماء وتمرير الكرة وتسديدها وجمل تكتيكية ومهارية. وخضع آخرون لفواصل جري لياقي استعادي وتدريب تلطيفي للعضلات.



ومن المقرر أن يخوض منتخب لبنان حصتين تدريبيتين على ملعب البابلية يومي السبت والأحد، فضلا عن عقد جلسات تحليل ومتابعة وحصص لياقة في مقر معسكره، واضعا في الاعتبار أهمية مباراة الثلثاء للتعويض وتعزيز الحظوظ في المنافسة.



وتصل بعثة منتخب الإمارات إلى بيروت عدا السبت في رحلة خاصة من سيول، بعدما إلتقى الأبيض نظيره الكوري الجنوبي في غويانع وخسر أمامه بهدف من دون رد.

وأبرزت وسائل إعلام إماراتية استعانة المدرب الهولندي فان مارفيك بوجوه من الحرس القديم، في مقدمهم قائد الوحدة المخضرم اسماعيل أحمد (38 سنة) بعد فترة غياب طويلة، ولاعب كلباء الحالي والعين السابق مهند العنزي (36 سنة) صاحب الخبرة الطويلة في خط الدفاع، وحارس مرمى العين خالد عيسى (32 سنة).

ويغيب فابيو دي ليما عن مواجهة لبنان بداعي الإصابة التي أبعدته عن مباراة كوريا الجنوبية أيضا، وهو خاض 15 مباراة دولية في صفوف "الأبيض" منذ انضمامه اليه العام الماضي، وسجل 6 أهداف. كما يغيب آخرون بينهم ماجد حسن وخلفان مبارك وماجد عبد الرحمن.

على صعيد آخر، يصل تباعا إلى بيروت مراقب المباراة الهندي غوتام كار، وطاقم الحكام المؤلف من الأوسترالي روبرت ايفانز، والسنغافوري مين كيات كوه والتايلنديين مونغوكلشلي بكهشري وسيفاكورن بواودوم، فضلا عن طاقم حكام الـفار من ماليزيا وتايلند واليابان.