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موسكو تدعو لرفع العوائق أمام إدخال المساعدات إلى سوريا

موسكو تدعو لرفع العوائق أمام إدخال المساعدات إلى سوريا
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة بلاده إلى رفع كل العوائق أمام تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري وإعادة الإعمار وتنفيذ القرارات الدولية التي حددت إطار الحل السياسي للأزمة في سوريا.

العالم-سوريا

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي الجمعة على هامش اجتماع مجلس التعاون حول شؤون الأمن في باريس: “هناك مجموعة قرارات لمجلس الأمن الدولي يجب تنفيذها حيث حددت النقاط الرئيسية للتسوية وكذلك هناك القرار الذي تم تبنيه صيف العام الحالي والذي يدعو إلى توسيع تقديم المساعدات الإنسانية ورفع كل العوائق أمام إدخالها بما فيها منظومات توليد المياه والكهرباء والصحة والإنشاء والإعمار”.

وأوضح لافروف أن الوضع الدولي متوتر بسبب سعي الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها وتهديم الهياكل التي تشكلت في إطار الأمم المتحدة ومحاولة فرض نظامها على المجتمع الدولي إضافة إلى الأفعال العدوانية التي يتخذها حلف الناتو مؤخراً تجاه روسيا ولاسيما نشر المزيد من قواته في منطقة حوض البحر الأسود وإرسال السفن الحربية بأعداد غير اعتيادية إلى المنطقة.

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