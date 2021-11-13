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شاهد.. الشعب السوداني يتحدی البرهان بتظاهرات مليونية

السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير في الشؤون السودانية د.أسامة الشيخ ان التظاهرات المليونية التي شهدها السودان اليوم، تمثل تحدياً امام المجلس السيادي الذي شكله عبدالفتاح البرهان.

العالم - خاص بالعالم

وقال أسامة الشيخ في حديث لقناة العالم الاخبارية ان المواجهات التي حدثت بين المتظاهرين وقوی الامن السودانية والتي رافقتها استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين يثبت اصرار المتظاهرين علی تحقيق مطالبهم.

وأوضح الشيخ ان المتظاهرين حسموا مطالبهم بانهاء حكم العسكر وأصبحوا في مواجهة حقيقية لاحقاق هذا القرار.

وأكد ان حكم العسكر في السودان مدعوم من الخارج لاسيما بالامارات والشعب لایملك سوی الاحزاب السياسية واللجان الشعبية وتجمع المهنيين. لكن الأمر الذي يدعم الشعب هو اجماع كامل لاسقاط النظام العسكري المتمثل بالمجلس السيادي العسكري.

وبين ان الشعب السودانية يبحث عن العدالة والحرية والتخلص من التدخل الاجنبي لاسيما من بعض الدول العربية.

واستبعد الشيخ امكانية انتصار الحكم العسكري ضد الشعب، دون تاييد 10 بالمئة من الشعب له.

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