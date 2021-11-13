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توقيف مطلوبيْن خطيريْن في نيحا- البقاع شرق لبنان

توقيف مطلوبيْن خطيريْن في نيحا- البقاع شرق لبنان
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أوقفت دورية من مديرية المخابرات للجيش اللبناني مطلوبيْن خطيريْن في نيحا- البقاع شرق لبنان.

العالم_لبنان

وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبنانيى اليوم السبت ، بأنه بتاريخ 13/ 11/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ح.ي) والسوري (ح.ح) بعد أن كمنت لهما في بلدة نيحا- البقاع،.

ويتزعم الأول إحدى عصابات السلب بقوة السلاح والخطف في منطقة البقاع، وهو كان قد أقدم بتاريخ 8/ 7/ 2021 برفقة آخرين على قتل مؤهل أول متقاعد في قوى الأمن الداخلي خنقا في منطقة حاصبيا، كما عمد بتاريخ سابق على إطلاق النار باتجاه دورية لمديرية المخابرات ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين.

وأوضحت في بيان أنه كانت مديرية المخابرات قد أوقفت في وقت سابق عددا من أفراد العصابة التي يتزعمها المواطن (ح.ي) لتورطهم بأفعال جرمية مختلفة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين الاثنين بإشراف القضاء المختص.

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