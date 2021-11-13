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بالفيديو: الكشف عن دور جهاز الموساد الإسرائيلي في ملف السودان

السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشف مراسل قناة اسرائيل ٢٤ والمتخصص في الشأن السوداني عن دور ادارة جهاز الموساد الإسرائيلي في ملف السودان واستخدام شخصيات سودانية للتسريع في وتيرة التطبيع مع الإحتلال. 

العالم - السودان

وأشار مراسل قناة اسرائيل ٢٤ والمتخصص في الشأن السوداني إلى رغبة "اسرائيل في استبعاد المدنيين من الحكم واستبدالهم باشخاص قريبين من الموساد ومتحمسين لتسريع التطبيع كابوالقاسم برطم عضو مجلس السيادة الجديد في السودان.

وقال المتخصص في الشأن السوداني: إن الذي يدير العلاقات مع السودان أو ملف العلاقات السودانية في هذه المرحلة هو جهاز الموساد الاستخباراتي.

وأضاف : أن ذلك يعني أن "اسرائيل" لاتريد أن يتم تسريب معلومات عن ما يقوم به الجانب الاسرائيلي للإعلام ، لذلك "اسرائيل" تعتمد بشكل كبير على جهاز الموساد بحفظ الأسرار وبالتالي قامت بايكاله لتنفيذ هذه المهمة.

وأشار الى تعيين رجل اعمال وتاجر سوداني كبير في مجلس السيادة السوداني وهو ابوالقاسم برطم والذي هو من اقوى الاصوات السودانية التي تطالب بتسريع وتيرة التطبيع مع الاحتلال.

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