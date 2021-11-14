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محافظ الحديدة يتفقد الوضع في مديرية التحيتا المحررة

محافظ الحديدة يتفقد الوضع في مديرية التحيتا المحررة
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

تفقد محافظ الحديدة "محمد عياش قحيم"، الأوضاع في عدد من المناطق بمديرية "التحيتا" المحررة الواقعة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

العالم - اليمن

واطلع المحافظ ومعه وكيل المحافظة علي أحمد قشر ومدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية جابر الرازحي، على أحوال المواطنين في قرى ومناطق المجيليس والفازة والنخيلة والمغرس والجبلية واحتياجاتهم، التي تفاقمت في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي، واستهدافه المتكرر والممنهج لمقومات الحياة في المديرية.

وأثنى المحافظ قحيم ومرافقوه على صمود أبناء المديرية وثباتهم في إفشال محاولات دول العدوان وأدواتها احتلال المديرية.

ووجه قيادة المجلس المحلي، بتقييم احتياجات المناطق المتضررة من العدوان والرفع بها، ليتم على ضوء ذلك تسخير الإمكانيات للبدء في توفير الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمواطنين في المناطق المتضررة.

فيما ثمن مدير المديرية عادل أهيف وعضو محلي المحافظة عن المديرية أحمد وهيب، زيارة المحافظ قحيم للمديرية، خاصة المناطق التي تضررت بفعل العدوان وحرمت من الخدمات والمساعدات الإنسانية وتشرد كثير من سكانها جراء الاعتداءات المتكررة لقوى العدوان والمرتزقة.

وأكدا على مضاعفة الجهود لتخفيف معاناة سكان المديرية بتوفير الخدمات وفقاً للإمكانات المتاحة.

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محافظ الحديدة يتفقد الوضع في مديرية التحيتا المحررة

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