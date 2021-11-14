بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور باليابان وإعدام 40 ألف دجاجة

العالم - صحة



وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الاختبارات الجينية التي تم إجراؤها على العديد من الطيور النافقة في محافظة كاغوشيما، أظهرت وجود سلالة "H5" من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، وفق وكالة "نوفستي" الروسية.



وتعتزم السلطات اليابانية إعدام نحو 40 ألف طائر في مزرعة بمحافظة كاغوشيما، كما أنها منعت نقل الدجاج والبيض داخل منطقة قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة، حيث تم العثور على بؤرة للمرض.



ويعد هذا ثاني تفش لفيروس إنفلونزا الطيور في اليابان خلال هذا الموسم، حيث تم اكتشاف الفيروس في وقت سابق في محافظة أكيتا، وبذلك سيصل مجموع الطيور التي ستتخلص منها السلطات اليابانية إلى 143 ألفا.