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بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور باليابان وإعدام 40 ألف دجاجة

بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور باليابان وإعدام 40 ألف دجاجة
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات اليابانية، الجمعة، عن اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي إنفلونزا الطيور في جنوب غرب البلاد.

العالم - صحة

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الاختبارات الجينية التي تم إجراؤها على العديد من الطيور النافقة في محافظة كاغوشيما، أظهرت وجود سلالة "H5" من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، وفق وكالة "نوفستي" الروسية.

وتعتزم السلطات اليابانية إعدام نحو 40 ألف طائر في مزرعة بمحافظة كاغوشيما، كما أنها منعت نقل الدجاج والبيض داخل منطقة قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة، حيث تم العثور على بؤرة للمرض.

ويعد هذا ثاني تفش لفيروس إنفلونزا الطيور في اليابان خلال هذا الموسم، حيث تم اكتشاف الفيروس في وقت سابق في محافظة أكيتا، وبذلك سيصل مجموع الطيور التي ستتخلص منها السلطات اليابانية إلى 143 ألفا.

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