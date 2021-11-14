الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. الاتحادية تقضي بعدم دستورية عبارات من قانون الانتخابات

العراق.. الاتحادية تقضي بعدم دستورية عبارات من قانون الانتخابات
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الاحد، بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 من قانون الانتخابات النيابية العامة الذي اقره مجلس النواب السابق.

العالم-العراق

وقال إعلام المحكمة الاتحادية في بيان، انها "قررت بموجب قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 بعدم دستورية عبارة (وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية) وعبارة (المرشح فردياً) من المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020".

واضاف البيان، ان "ذلك جاء لمخالفتهما أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وتبقى المادة بالشكل التالي (يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية)".

روابط ذات صلة

متى تستكمل الهيئة القضائية البت بطعون الانتخابات العراقية؟

المفوضية العراقية: تم إرسال الطعون للقضاء وسنطبق أي قرار يطلبه

العامري: تزوير الانتخابات كان سيبرانيا وهدفه إدخال العراق بنفق مظلم

العراق.. حدوث تغيير محدود وبسيط بنتائج الفرز اليدوي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الحرس الثوري: نمتلك تقنيات بحرية حديثة

سوريا.. أجنحة الشام للطيران تعلق رحلاتها الى مطار مينسك

مقتل اثنين من مسلحي 'قسد' بهجوم شمال دير الزور

حرائق متنقلة في جنوب لبنان اليوم الاحد

شاهد...مطالب المتظاهرين في ساحة باردو التونسية

'تسوفكرا-1' .. قرية يسير كل سكانها على الحبال