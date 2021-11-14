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الصحة السورية تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني

الصحة السورية تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

تسلمت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني “سينوفارم” ضد فيروس كورونا وهي الدفعة الثالثة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

العالم - سوريا

وزير الصحة حسن الغباش أكد في تصريح للصحفيين أهمية هذه الدفعة من اللقاح خلال الوقت الحالي لتكثيف وتوسيع نطاق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا موضحاً أن اللقاح الصيني آمن وفعال وتم استخدامه في سورية ويعطى على جرعتين بفاصل 3 أسابيع.

وعن توزيع جرعات اللقاح بين المحافظات أوضح الغباش أنه يتم بحسب التعداد السكاني في المناطق وبشكل متواز مبيناً أن الوزارة بصدد إطلاق حملة تلقيح أخرى يكون التوجه فيها للمراكز الصحية بشكل مباشر دون التسجيل عبر المنصة الالكترونية بهدف زيادة عدد متلقي اللقاح الذين تجاوز عددهم حالياً الـ 600 ألف شخص.

وأكد الغباش أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة مثبتة لشخص حاصل على اللقاح نتيجة إصابته بكورونا حتى الآن داخل سورية إلا أن ذلك لا ينفي حدوث بعض المضاعفات كباقي الأدوية واللقاحات مشيراً إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أن تلقي اللقاح هو السبيل الوحيد للخلاص من هذا الوباء معرباً عن شكره للحكومة والشعب الصيني الذين لم يدخروا أي جهد في تقديم المساعدات الطبية وجرعات اللقاح منذ بداية الجائحة.

بدوره بين سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق فنغ بياو أن العدد الإجمالي للجرعات المقدمة إلى سورية بلغ 800 ألف جرعة حتى الآن إضافة إلى ما قدمته وزارة الخارجية الصينية إلى وزارة الصحة السورية من أجهزة ومساعدات طبية لافتاً إلى أن بلاده سترسل مليون جرعة لقاح قريباً إلى سورية.

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