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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

احتجاجات تونس.. وأزمة مهاجرين بين روسيا البيضاء وبولندا

احتجاجات تونس.. وأزمة مهاجرين بين روسيا البيضاء وبولندا
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. شهدت العاصمة التونسية احتجاجات حاشدةً رفضاً لقراراتِ الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية وللمطالبةِ بالعودة للمسارِ الديمقراطي.

العالم- خاص بالعالم

وتجمعَت اعدادٌ كبيرةٌ من التونسيين امامَ مقرِ البرلمان تلبيةً لدعوةِ مبادرةِ "مواطنون ضد الانقلاب" رغمَ الحضورِ الامنيِ المكثف، وطالبوا بإنهاء الحالِة الاستثنائيةِ التي تَعيشها البلاد.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... تفاقم ازمة المهاجرين على الحدودِ بين روسيا البيضاء وبولندا؛ فيما تستمر محاولاتُ المهاجرين لعبورِ الحدود إلى الاتحادِ الأوروبي؛ وطالبت الخارجيةُ البريطانية الرئيسَ الروسي بالتدخل لحلِ الازمة؛ فيما أبدى فلاديمير بوتين استعدادَه للمساعدةِ في حلِ الأزمةِ التي اتهم الغربَ بالتسببِ بها بسببِ سياساتِه في الشرق الأوسط.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. احتجاجات تونس.. وأزمة مهاجرين بين روسيا البيضاء وبولندا

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