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العراق.. الإعلام الأمني تعلن تدمير وكرين بينهما نفق في صلاح الدين

العراق.. الإعلام الأمني تعلن تدمير وكرين بينهما نفق في صلاح الدين
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، عن تدمير وكرين يربط بينهما نفق في محافظة صلاح الدين.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، "لاحقاً لخبر تنفيذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة شمالي غرب مطيبيجة ضمن محافظة صلاح الدين، حيث كانت النتائج بعد تفتيش مكان الضربة، تدمير وكرين للإرهابيين بالكامل يربط بينهما نفق يحتوي أسلحة ومعدات ودراجة نارية ومولد كهربائي".

وأضافت أنه "تم تدمير المواد التي عثر عليها من قبل الجهد الهندسي".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، اليوم الأحد، أن طيران القوة الجوية نفذ بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة استهدفت وكراً للإرهابيين شمالي غرب مطيبيجة ضمن محافظة صلاح الدين.

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