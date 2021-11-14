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ملك الأردن يصدر عفوا عن عشرات المدانين بجرم 'إطالة اللسان'!

ملك الأردن يصدر عفوا عن عشرات المدانين بجرم 'إطالة اللسان'!
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

أصدر الملك الأردني عبد الله الثاني عفوا خاصا عن 155 محكوما بجرم "إطالة اللسان" على الملك وإسقاط كل العقوبات المترتبة عن هذا الجرم.

العالم - الأردن

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأن "الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على إصدار عفو خاص عن المحكومين بجرم إطالة اللسان".

وأضافت أن "العفو الخاص تضمن إسقاط كامل العقوبة عن 155 محكوما".

وكان العاهل الأردني وجه الحكومة الشهر الماضي لدراسة جميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان"، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات الأردني على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى ثلاث سنوات لمن يدان بـ"إطالة اللسان" على مقام الملك شفهيا أو خطيا أو إلكترونيا أو عبر صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته.

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ملك الأردن يصدر عفوا عن عشرات المدانين بجرم 'إطالة اللسان'!

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