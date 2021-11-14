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الصحة السورية تكشف نسبة إشغال العنايات المشددة بمرضى كورونا

الصحة السورية تكشف نسبة إشغال العنايات المشددة بمرضى كورونا
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الصحة السورية، بأن نسبة الإشغال في أقسام العزل والعنايات المشددة الخاصة بمرضى كورونا في المشافي ما زالت مرتفعة في معظم المحافظات.

العالم - سوريا

وقال مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في الوزارة توفيق حسابا، إن "نسبة إشغال العنايات المشددة في محافظة دمشق وريفها وطرطوس والسويداء ما زالت مئة بالمئة"، مبينا أن "عدد المرضى في أقسام العزل والعناية المشددة بلغ 2300 بمختلف المحافظات حاليا".

وأشار إلى أن "عدد المرضى في الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس، بلغ 140 إصابة، وهو ما شكل عبئا على المشفى الذي تم دعمه مؤخرا بـ 50 أسطوانة أوكسجين، بينما بلغ عدد المرضى بمشفى زيد الشريطي بالسويداء 118 مقابل 70 سريرا مخصصة لمرضى العزل".

وبين الدكتور حسابا أن نسبة الإشغال بمركز الكورنيش الجنوبي باللاذقية المخصص لاستقبال مرضى كورونا الذين يحتاجون لدعم أكسجين، 25 سريرا فقط من مجمل طاقته الاستيعابية البالغة 100 سرير.

وشدد المسؤول السوري على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كونه السبيل الوحيد لتخفيف شدة الإصابة وتخفيف نسب القبول في المشافي إضافة إلى تطبيق الإجراءات الصحية كارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد المكاني".

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الصحة السورية تكشف نسبة إشغال العنايات المشددة بمرضى كورونا

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