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نائب الرئيس الايراني يتفقد أضرار الزلزال في هرمزكان

نائب الرئيس الايراني يتفقد أضرار الزلزال في هرمزكان
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

توجه النائب الاول للرئيس الايراني "محمد مخبر" ليل الاحد الاثنين، الى مدينة بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوبي البلاد، ، لتفقد المناطق المتضررة جراء الزلزل العنيف الذي ضرب المحافظة امس.

العالم - ايران

وفي تصريح للصحفيين لدى وصوله مطار بندرعباس، اكد "مخبر" أن الزيارة جاءت بناء على ايعاز رئيس الجمهورية للتضامن مع اهالي المناطق التي تعرضت لحادث الزلزال في هرمزكان وتفقد مشاكلهم وقضاياهم.

وتوجه النائب الاول لرئيس الجمهورية فور وصوله بندر عباس، الى القرى والمناطق التي سجلت اكبر نسبة من الخسائر جراء الزلزال، كما قام بزيارة ميدانية لطرق النقل والمواصلات بعد الانباء الواردة حول زحمة السير بسبب انسداد بعض الطرقات اثر حادث الانهيار الصخري الناجم عن الزلزال في شمال بندر عباس.

وبحسب اخر حصيلة منذ وقوع زلزالي هرمزكان بقوة 6.4 و6.3 درجات على مقياس ريختر عصر الاحد لحد الان، فقد سجل مركز رصد الزلازل الوطني 22 هزة ارتدادية اعقبت الحادثين.

كما اعلنت وزارة الصحة مصرع شخص واحد واصابة 83 اخرين.

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