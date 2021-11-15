قائد بحرية الجيش الإيراني يتوجه إلى فرنسا

العالم - ايران

وتوجه قائد البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى فرنسا تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي للمشاركة في الاجتماع الثامن لقادة بحرية الدول المطلة على المحيط الهندي (آيونز).

وقال الأدميرال شهرام إيراني في تصريح حول هدف زيارته: يركز اجتماع آيونز على مناقشة أمن المحيط الهندي بمختلف الأبعاد لا سيما في مواجهة القرصنة والسلامة البحرية ومساعدة السفن المعرضة للخطر.

ونوه إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترأست اجتماع آيونز لمدة عامين وترأس حاليا اللجنة الأمنية.

وأضاف: نشارك في هذا الاجتماع لهدفين. أولاً، سنقدم تقريرا عن أنشطة اللجنة الأمنية والخطط المستقبلية، بما في ذلك التخطيط للمناورات البحرية في اطار الدول المطلة على المحيط الهندي.كما أعدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وثيقة وستعرضها في هذا الاجتماع لقادة بحرية الدول المطلة على المحيط الهندي، والتي ستناقش أمن هذا المحيط.

وتابع: ما سنتابعه على هامش الاجتماع سيكون عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية ومتعددة الأطراف وتحسين مستوى العلاقات البحرية، مضيفاً، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت للعالم في العقد الماضي أن لديها القدرة على إرساء الأمن في شمال المحيط الهندي بشكل جيد. قائلا: ان هذا النشاط الاستراتيجي كان دائما موضع اهتمام المنظمات الدولية.