أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021

كيهان ..

السيطرة على تفشي فيروس كورونا, أبرز إنجاز للحكومة الجديدة بأول مئة يوم لمهامها

عصر ايرانيان ..

القائد العام لقوات حرس الثورة يؤكد تعزيز قدرات بحرية الحرس بتقنيات متطورة

خراسان ..

إزاحة الستار عن إرتكاب أمريكا جرائم حرب بشعة ضد المدنيين بسوريا

حمايت ..

خبراء الأسواق النفطية يفندون إدعاءات بايدن مؤكدين حاجة العالم الماسة للنفط الإيراني

جمهوري اسلامي ..

القوات المشتركة للجيش واللجان الشعبية تحرر محافظة الحديدة بجنوب اليمن بالكامل

ايران ..

غارات سعودية جنونية على محافظتي مأرب وشبوة بعد الإنتصارات الباهرة الأخيرة لقوات الجيش واللجان الشعبية

جوان ..

على مجلس الشورى التحرك بشأن " سد أردوغان " الجديد الذي يحمل تهديدات بيئية خطيرة للمنطقة

ابرار ..

موسكو تؤكد عدم وجود أية قيود أو موانع بمسار التعاون العسكري بين روسيا وإيران

آفتاب يزد ..

إستمرار وتيرة إنخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن وتزايد الهواجس الإنتخابية للحزب الديمقراطي

ابتكار ...

وقوع هزة أرضية عنيفة في جنوب شرقي البلاد هي الأولى من نوعها بتلك المنطقة

قدس ..

في تطور له دلالات عميقة .. إصابة ثلاثة مستوطنين صهاينة بجروح بإطلاق نار بالقدس المحتلة

جام جم ..

سيف الإسلام القذافي نجل ديكتاتور ليبيا السابق يرشح نفسه في الإنتخابات الرئاسية بليبيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

sd

آفتاب يزد...

صحيفة آفتاب يزد كتبت في مقالها، ماذا وراء إنسحاب الإمارات من حول الحديدة ؟..ليس هناك ادنى شك في ان انسحاب تنظيم الوية العمالقة المدعوم اماراتيا من مواقعه حول ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي تسيطر عليه حركة انصار الله اليمنية , هزيمة كبرى بجلاجل للامارات ولمرتزقتها من الميليشيات الجنوبية وهزيمة نكراء للتحالف السعودي بشكل عام..

إن التحالف السعودي يواجه اليوم حرب إستنزاف بكل معنى الكلمة وهزائم متتالية في شمال اليمن وفي جنوبه أيضا وما يحدث في محافظات مارب وشبوة والحديدة مؤشر واضح لواقع تداعي قدرات التحالف السعودي وانهيار معنويات مكوناته , وقد تعبد هذه الهزائم السعودية الطريق اما بدء جولة جديدة من المفاوضات السياسية بين اطراف النزاع باشراف دولي , جولة تخوضها حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء من موقع قوة وتفوق ميداني كامل .

ان انسحاب قوات التحالف من مواقعها بالحديدة يرتبط بفرض المعادلات الميدانية لواقع جديد في جنوب اليمن وفي الحديدة بشكل خاص , واقع تداعي قدرات التحالف ومرتزقته .

خراسان ...

في مقالها الذي يحمل عنوان ( شرارة واحدة تكفي لإشعال حرب بأوروبا الشرقية ) كتبت صحيفة خراسان .. اوروبا تواجه خطر اندلاع حرب رهيبة من الصعب تقدير مداها واطارها , فهناك عدة ازمات ساخنة يكفي انزلاق ايا منها لمواجهات تشعل فتيل حرب كبيرة .

إن هناك تصعيدا بين حشود بحرية غربية وروسية بالبحر الأسود و حشود روسية قرب أأوكرانيا وإستعدادات عسكرية أوكرانية وليس هذا فحسب بل هناك تصعيد خطير بين روسيا البيضاء وبولندا على خلفية ازمة اللاجئين , وفي كل هذه القضايا الغرب يتهم روسيا وموسكو تفند هذه الاتهامات . ان شبح الحرب بات يخيم على اوروبا رغم تاكيد بعض الخبراء بانه من المستبعد ان تغامر روسيا والبلدان الغربية بخوض حرب قد تجر العالم كله في حرب عالمية ثالثة .

كيهان ..

صيفة كيهان كتبت في تقريرها، أمريكا أرض العنف،.. كشف الموقع الاعلامي للكونغرس عن واقع تجذر العنف في المجتمع الامريكي ودخول الولايات المتحدة لمرحلة بالغة الخطورة في تاريخها بسبب ذلك .. وحسب هذا الموقع لقي نحو ثمانية عشر ألف شخص حياتهم في جرائم قتل فردية وجماعية منذ بداية العام الحالي فيما اصيب ضعف هذا العدد بجروح مختلفة باحداث عنف من اطلاق نار وهجمات بالمدي وكذلك في احداث اطلاق نار عشوائي .

وفي هذا السياق تقول شبكة آي بي سي الاخبارية الامريكية ان ولاية فيلادلفيا وحدها شهدت هذا العام اصابة الف وخمسمائة شخص بعيارات نارية في احداث عنف مختلفة وان مئتي شخص منهم فقدوا حياتهم .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها، عودة أمريكا دون شروط السبيل لإنقاذ الإتفاق النووي.. موقف ايران بشأن احياء الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا ثابت وواضح ولن يتغير ابدا , وهو موقف يطالب بالغاء كل اشكال الحظرو الضغوط وباخذ ضمانات من امريكا بعدم تكرار انسحابها من هذا الاتفاق ثانية , ان.. على القوى الغربية بمفاوضات فيينا ان تدرك أن إحياء الإتفاق النووي غير ممكن من دون تحقيق مطالب إيران.

وعلى امريكا ان تدرك بانها ليست في وضع يؤهلها لطرح اية شروط بشان عودتها لعضوية الاتفاق النووي وان عليها لا الغاء لحظر فحسب بل تقديم الضمانات اللازمة التي تطالب بها ايران ايضا والاعتراف بواقع كون ايران قوة اقليمية كبرى لها وزنها الدولي الكبير ولا يمكن فرض اية املاءات عليها .

قدس ..

كتبت صحيفة قدس في مقالها، هل ستكون روسيا البيضاء مسرحا لحرب ؟..هناك اجواء تصعيد بين الاتحاد الاوروبي وجمهورية روسيا البيضاء المدعومة من روسيا حول ازمة وجود عشرات الالاف من اللاجئين القادمين من بلدان في المنطقة وبلدان افريقية في مناطق الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا.

إن بولندا والإتحاد الأوروبي يتهمان روسيا بتحريض روسيا البيضاء على فتح أبوابها أمام عبور اللاجئين لأوروبا وهو اتهام تنفيه موسكو ومينسك تماما .

ان هذه الازمة لا ترتبط بموضوع هؤلاء اللاجئين قدرما ترتبط بتفاقم الاجواء بشكل عام بين حلف شمال الاطلسي الناتو وروسيا, فهناك تصعيد بين الطرفين في البحر الاسود واخر حول الازمة الاوكرانية .

فروسيا تتهم حلف الناتو بالتوسع والاقتراب من حدودها باوروبا وباقامة قواعد صواريخ تحمل تهديدا لامنها القومي, فيما يتهم حلف الناتو روسيا باستغلال الضعف الامريكي لتعزيز نفوذها باوروبا .

ابرار..

في السياق ذاته كتبت صحيفة ابرار في تقريرها، بريطانيا وخطة إرسال قوات لأوكرانيا،.. تحدثت محافل صحفية غربية عن وجود استعدادات في بريطانيا لارسال قوات خاصة الى مناطق الحدود بين اوكرانيا وروسيا .. وحسب هذه المحافل ..

تتحرك بريطانيا لإرسال قوات محمولة جوا يرافقها فريق طبي وآخر من مهندسي أجهزة رادار إلى الحدود الأوكرانية وذلك مع انتشار انباء عن حشد روسيا لقوات كبيرة هناك وظهور مخاوف غربية من احتما وقوع اجتياح روسي لاوكرانيا .

وترى محافل غربية ان تسريب خبر بشأن هذه الاستعدادات البريطانية قد يكون مجرد اختبار لردود الفعل الروسية الى جانب كون ان مثل هذا اخبر رسالة بحد ذاته لموسكو ازاء خطورة تداعيات اي تصعيد.